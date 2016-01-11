المؤشر السعودي يرتد صاعدا من أدنى مستوى في 5 سنوات

1325 جمت - ارتد مؤشر سوق الأسهم السعودي صاعدا من أدنى مستوى في خمس سنوات سجله في وقت سابق من اليوم ليغلق مرتفعا بدعم رئيسي من مكاسب البتروكيماويات.

وقفز المؤشر 1.4 بالمئة إلى 6177 نقطة.

ومن بين 166 سهما اجرى التداول عليها ارتفع 128 سهما وتراجع 32 آخرين فيما استقرت ستة أسهم دون تغيير.

وقاد الارتفاعات قطاع البتروكيماويات الذي قفز 3.2 بالمئة بعدما أكد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين عن رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية خالد الفالح قوله إن الرياض تدرس طرحا عاما للشركة في البورصة في اكتتاب قد يتضمن أصولا في أنشطة المنبع والمصب معا.

وقفز سهم سابك 3.3 بالمئة والراجحي 1.8 بالمئة وجبل عمر 2.6 بالمئة.

كما زادت أسهم صافولا ومعادن وسافكو والاسمنت السعودية وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب تراوحت بين 3.3 و8.9 بالمئة.