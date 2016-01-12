بورصة الكويت تغلق منخفضة مع استمرار هبوط أسعار النفط

0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم منخفضة لتواصل موجة من الهبوط بدأتها مع بداية العام الجديد متأثرة بهبوط أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الكويتي منخفضا 0.55 في المئة ليصل إلى 5357.6 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.65 في المئة إلى 852.4 نقطة.

وقال المحلل المالي نايف العنزي لرويترز إن السوق الكويتي "ركيك وضعيف ويبحث عن سبب للهبوط."

واضاف أن السوق لم يتحسن عندما كانت أسعار النفط أعلى من مئة دولار وبالتالي لا يتوقع أن يتحسن في الوقت الحالي في ظل هبوط الأسعار مؤكدا أن الاقتصاد الكويتي "فاقد للاتجاه" وهو ما يظهر في معدلات التنمية المتواضعة ومعدلات التضخم المرتفعة.

وبنهاية الجلسة هبطت أسهم زين 1.5 في المئة ومجموعة الصناعات 1.8 في المئة وكيبكو 3.7 في المئة وبنك الخليج 3.2 في المئة.

وأغلقت أسهم الساحل وايفا مرتفعة 1.9 في المئة وجي اف اتش 1.2 في المئة.