بورصة مصر عند أدنى مستوى في 25 شهرا وأداء ضعيف لأسواق المنطقة

من سيلين أسود

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - منيت البورصة المصرية بأكبر هبوط لها في شهرين متراجعة لأدنى مستوياتها في 25 شهرا اليوم الأربعاء مع قيام الصناديق الأجنبية ببيع الأسهم بينما انخفضت معظم أسواق الأسهم لأخرى في الشرق الأوسط بعدما بددت مكاسبها المبكرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أربعة بالمئة إلى 6205 نقاط مع انخفاض جميع الأسهم التسعة والعشرين التي جرى تداولها أكثر من واحد بالمئة.

وهبط المؤشر 11.4 بالمئة منذ بداية العام وسجل اليوم أدنى إغلاق له منذ أواخر 2013.

وارتفعت السوق في أوائل التعاملات لكنها هبطت بعد ذلك بشكل مفاجئ.

وقال متعامل من القاهرة "كانت موجة البيع في منتصف جلسة التداول غير متوقعة بشكل كبير وباغتتنا.. ربما جاء التصحيح الحاد في الأسعار بفعل الصناديق الأجنبية التي تخارجت من مراكزها."

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما أكثر مما اشتروا لليوم الرابع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة مسجلا أدنى إغلاق له منذ أكتوبر تشرين الأول 2011. وتأثر مزاج المستثمرين سلبا بحلول منتصف الجلسة وسط بيع مكثف لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.