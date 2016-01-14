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المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

Thu Jan 14, 2016 1:21pm GMT
 
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1310 جمت - ختمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الأعلى في أسبوعين بفعل عمليات شراء في الأسهم القيادية ولاسيما الملكية الأردنية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 2121.67 نقطة في حين استقرت قيمة التداول على 9.3 ملايين دينار.

وقال معن الصالح المحلل المالي إن بورصة عمان تشهد تحسنا نسبيا وبخاصة في الاقبال على الأسهم القيادية.

وأضاف "نأمل استمرار التحسن وضخ مزيد من السيولة."

وارتفع سهم الملكية الأردنية 1.94 بالمئة إلى 1.05 دينار وسهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.18 دينار.

وتراجع سهم مصفاة البترول 0.91 بالمئة إلى 4.31 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.34 بالمئة إلى 2.88 دينار.

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  يتبع
 