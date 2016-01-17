المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى منذ ابريل 2009

1451 جمت - ختم مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأحد عند أدنى مستوى في نحو سبع سنوات في ظل انخفاض معنويات المتعاملين بعد نزول أسعار النفط دون 29 دولارا للبرميل ونتائج مخيبة للآمال لعدد من الشركات القيادية بالسوق.

ونزل المؤشر 5.44 بالمئة إلى 5520.4 نقطة وهو أدنى مستوى منذ ابريل نيسان 2009.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها انخفض 165 سهما وارتفع سهم واحد في حين استقر آخر دون تغيير.

ونزلت الأسهم التي جرى تداولها اليوم بين 0.7 وعشرة بالمئة.

وقاد النزول سهما جبل عمر وسابك بخسائر 7.7 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

وهبطت أسهم الراجحي وصافولا والاتصالات السعودية وبنك الرياض ومعادن وموبايلي بين 2.1 و عشرة بالمئة.