بورصة دبي تتعافى بفضل نتائج قوية من بنك الإمارات دبي الوطني في الربع/4

0703 جمت - سجلت بورصة دبي تعافيا متوسطا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن أعلن أكبر بنوك الإمارة عن نتائج أفضل من التوقعات كما ارتفعت بورصات أخرى في منطقة الخليج من أقل مستوياتها في عدة أعوام.

وارتفع مؤشر دبي 0.8 في المئة بعد 50 دقيقة من بدء التعاملات واستعاد جزءا من خسائره التي بلغت 15 في المئة منذ نهاية العام الماضي.

وكان المؤشر قد قفز أكثر من اثنين في المئة في الدقائق الأولى من بداية التعاملات ولكنه تراجع فيما بعد في إشارة علي استمرار الضغوط من مستثمرين يرغبون في الخروج من السوق نتيجة القلق بشأن انخفاض أسعار النفط والاقتصاد العالمي.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.5 في المئة وسط تعاملات كثيفة بعد أن أعلن البنك نمو صافي أرباحه 74 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق البنك أرباحا بلغت 2.13 مليار درهم (579.9 مليون دولار). وكان محللون في بيلتون المالية يتوقعون أن تبلغ أرباحه 1.31 مليار درهم بينما توقع محللون من بنك اتش.اس.بي.سي أن تبلغ أرباحه 1.71 مليار درهم. كما أوصى البنك بتوزيعات سنوية أعلى.

وثمة إقبال إلى حد ما على شراء الأسهم الرخيصة المرتبطة بالقطاع العقاري. وارتفع سهم أرابتك 4.8 في المئة في حين ارتفع سهم إعمار العقارية 1.1 في المئة.

وصعدت بورصة أبوظبي 1.5 في المئة وصعد أكبر مصرفين من حيث القيمة السوقية وهما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري أكثر من 2.5 في المئة ليتصدرا قائمة الأسهم الرابحة.

ولم تعلن بنوك أبوظبي نتائجها الفصلية بعد. ويراهن عدد من المستثمرين على أن أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تشير إلى إمكانية ورود المزيد من المفاجآت الإيجابية من بنوك أخرى.