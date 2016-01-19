بورصات الخليج تتعافى مع استقرار الأسواق العالمية

0708 جمت - تعافت بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع استقرار أسواق النفط والأسهم العالمية في الوقت الراهن على الأقل وهو ما شجع المستثمرين المحليين على شراء أسهم قيادية بقيم مغرية.

وفي قطر صعد المؤشر الرئيسي 3.9 في المئة في أول عشرين دقيقة من المعاملات مرتفعا من أدنى مستوياته في عدة أعوام.

وقفز سهم مصرف الريان 9.9 في المئة وسجل أفضل أداء في السوق. وكان ثاني أكبر مصرف قطري من حيث القيمة السوقية أعلن انخفاض صافي أرباحه في الربع الأخير ثلاثة في المئة إلى 559 مليون ريال (153.5 مليون دولار) مقارنة مع توقعات المحللين بأرباح قدرها 553 مليون ريال.

وصعد سهم بنك قطر الوطني 2.3 في المئة. وكان أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية أعلن نمو أرباحه في الربع الأخير 5.3 في المئة في العام الماضي. وأكدت فيتش التصنيف الطويل الأجل للبنك عند -‭‭AA‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش اليوم "أظهرت الحكومة التزاما قويا تجاه بنوكها وشركات القطاع العام الكبرى ونتوقع أن يستمر ذلك رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط."

وارتفع مؤشر سوق دبي 2.9 في المئة وسط أحجام تداول متواضعة وارتفع سهما أرابتك وديار أكثر من أربعة في المئة.