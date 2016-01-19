الشارقة تستهدف إصدار صكوك لأجل 5 سنوات قد تطرحها هذا الأسبوع

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين اليوم الثلاثاء أن إمارة الشارقة تستهدف إصدار صكوك لأجل خمس سنوات وقد تطرحه في الأسبوع الحالي.

وقالت الوثيقة إن حكومة الإمارة اختتمت جولة ترويجية للصكوك أمس الاثنين في لندن عقب اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا الأسبوع الماضي وإنها تتلقى حاليا آراء السوق.

وفوضت الإمارة بنوك الشارقة وباركليز وكومرتس بنك ودبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي لترتيب لقاءات المستثمرين والعملية المحتملة.