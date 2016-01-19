البورصة الأردنية ترتفع وسط قيمة تداول جيدة

1315 جمت - ارتفعت الأسهم الأردنية اليوم الثلاثاء عقب جلستين من التراجع بفعل عمليات شراء انتقائية في أسهم قيادية مثل الملكية الأردنية وسط قيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للبورصة اليوم الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2110.52 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.3 مليون دينار مقارنة مع 7.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن الصفقات الداخلية بين مضاربين لا تزال مستمرة في السوق وهم من رفعوا حجم التداول اليوم.

وأضاف الخاروف "هناك مستثمرون جدد ولكن لديهم بعض الحذر ويترقبون الجديد."

وارتفع سهم الملكية الأردنية اثنين بالمئة إلى 1.02 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.08 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.43 بالمئة إلى 2.75 دينار.

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1235 جمت - واصلت الأسهم المصرية ارتفاعها القوي للجلسة الثانية على التوالي خلال معاملات اليوم الثلاثاء بعد صدور بيان رئاسي عن خطط لطرح حصص في بنوك وشركات حكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة.