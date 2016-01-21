تعاملات هزيلة في بورصات الخليج مع استمرار توتر المستثمرين

0708 جمت - سجلت معظم بورصات الخليج تعاملات محدودة في بداية جلسات اليوم الخميس وسط حالة من عدم التفاؤل سادت بين المستثمرين ودفعتهم للعزوف عن شراء الأسهم الهابطة بقوة على الرغم من التقييمات الجذابة بعد الاتجاه للمراهنة على الهبوط في الأسابيع القليلة الماضية.

وهبط مؤشر بورصة دبي في الدقائق الأولى من الفتح ليلامس مستويات جديدة هي الأدنى في عدة سنوات إذ هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة أكثر من اثنين في المئة في تعاملات كثيفة على السهم على غير المعتاد.

وارتفع السهم بعد ذلك لفترة وجيزة قبل أن يهبط 0.1 في المئة بعد ساعة.

وارتفع سهم أرابتك للمقاولات الأكثر تداولا 1.9 في المئة معوضا بعض الخسائر التي مني بها أمس الأربعاء حينما هوى 7.7 في المئة غير أن سهم دريك آند سكل هبط 1.3 في المئة ونزل سهم إعمار العقارية 0.5 في المئة.

كما هبطت بورصة أبوظبي عند الفتح قبل أن تقفز 0.4 في المئة. وارتفع مؤشر دانه غاز 2.6 في المئة بعد أن هبط أكثر من 2.5 في المئة عند الفتح.

وساعد سهما بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي اللذان يمثلان ثقلا في القطاع المصرفي على ارتفاع المؤشر حيث صعد سهم الأول واحدا بالمئة في حين ارتفع الثاني 1.7 في المئة.