بورصة السعودية تهبط صباحا رغم الارتفاع الطفيف لأسعار النفط

0806 جمت - هبط المؤشر السعودي صباح اليوم الإثنين 0.72 في المئة ليصل إلى 5571 نقطة بعد أن كان قد فتح على ارتفاع طفيف.

والنفط خسائر حادة صباح اليوم بعد مكاسبه في الأسواق الخارجية.

وهبط مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.6 في المئة وقطاع البتروكيماويات 0.8 في المئة.

كما انخفضت أسهم البنك الأهلي وسامبا 0.52 في المئة والراجحي 0.8 في المئة والمملكة 1.8 في المئة وزين 1.7 في المئة.

وفي قطاع البتروكيماويات تراجعت أسهم بتروكيم 1.8 في المئة وسابك 0.4 في المئة وسافكو 1.5 في المئة.

في حين ارتفع عدد قليل من الأسهم منها بترورابغ 1.8 في المئة وموبايلي اثنين في المئة.