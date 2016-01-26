هبوط بورصات الامارات وقطر بفعل خسائر النفط

0854 جمت - نزلت أسواق الأسهم في الإمارات وقطر في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مقتفية خسائر الأسواق الاسيوية مع نزول النفط عن مستوى 30 دولارا للبرميل.

وهوى سعر برنت ثلاثة في المئة إلى 29.58 دولار للبرميل في المعاملات الاسيوية مع تجدد المخاوف بشأن زيادة الامدادات من السعودية والعراق.

وانخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 2.3 في المئة وفقد مؤشر هانج سنج في هونج كونج 1.9 في المئة. ونزل أوسع مؤشر لمؤسسة ام.اس.سي.آي لأسهم اسيا والمحيط الهادي مع استثناء اليابان 1.1 في المئة بعد يومين من المكاسب.

وهبط مؤشر دبي 1.7 في المئة إلى 2659 نقطة في أول عشرين دقيقة من التداولات ليتجه من جديد لأقل مستوى في 28 شهرا.

ونزل سهم ارابتك 1.7 في المئة ودريك اند سكل 4.5 في المئة وهبط سهم إعمار العقارية وهو أكبر سهم من حيث القيمة السوقية في القطاع العقاري 2.4 في المئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة في أول عشرين دقيقة رغم أن أحجام التداول كانت ضعيفة. وخسر سهم دانة غاز 2.4 في المئة في طريقه لتكرار خسائر امس.

وتراجع سهم كل من الدار العقارية وإشراق العقارية أكثر من اثنين في المئة.

ونزل مؤشر قطر واحدا في المئة بسبب الشركات المرتبطة بقطاع النفط. وهبط سهم كل من الخليج الدولية للخدمات وناقلات أكثر من ثلاثة في المئة.