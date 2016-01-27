الرئيس التنفيذي: دبي الإسلامي سيسعى لزيادة رأس المال في 2016

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء إن البنك سيسعى لزيادة رأس المال في 2016 لكنه لم يقرر بعد طريقة تدبيره.

وقال عدنان شلوان في بث عبر الانترنت إن من السابق لأوانه تحديد المبلغ الذي سيحتاجه أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة لكنه سيكون إما عن طريق سندات لتحسين رأس المال الأساسي أو التكميلي أو من خلال إصدار حقوق.

وأضاف أن البنك يستهدف نمو القروض بين عشرة و15 بالمئة في 2016 وأن يبلغ صافي هامش الفائدة بين 3.25 و3.50 بالمئة.

وفي العام الماضي بلغ نمو القروض 31 بالمئة وصافي هامش الفائدة 3.76 بالمئة حسبما ذكر البنك في بيانه المالي السنوي المنشور في وقت سابق اليوم.