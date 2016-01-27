بورصة الكويت ترتفع وسط تفاؤل بصعود أسعار النفط

0940 جمت - صعدت بورصة الكويت اليوم الأربعاء وسط موجة من التفاؤل بارتفاع أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 0.66 بالمئة ليصل إلى 4969.25 نقطة وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.34 بالمئة إلى 788.3 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إن الهبوط القوي الذي أصاب السوق منذ بداية العام جعل كثيرا من الأسهم جاذبة للمستثمرين ولاسيما الأسهم القيادية.

وقال إن هناك تحسنا نسبيا في أسعار النفط والأسواق المالية العالمية وتدخلا من الدول الكبرى والصين لتحسن الأداء الاقتصادي "وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين في البورصة."

وأضاف أن هناك عمليات شراء وتفاعل مع الأخبار المتعلقة بالبيانات المالية للشركات والبنوك.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 بالمئة وكيبكو اثنين بالمئة وزين 3.1 بالمئة وأجيليتي 1.2 بالمئة.