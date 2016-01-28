الأسهم الكويتية ترتفع بدعم تحسن أسعار النفط ونتائج البنوك

0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من تحسن أسعار النفط والإعلان عن نتائج أعمال تجاوزت التوقعات لاسيما في قطاع البنوك.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.83 في المئة ليصل إلى 5010.4 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.71 في المئة إلى 809.7 نقطة.

وقال المحلل المالي مجدي صبري لرويترز إن رد فعل السوق على ارتفاع أرباح البنوك "مناسب ومعقول لاسيما أن التوزيعات تعتبر ممتازة."

وأكد أن هناك عمليات شرائية تتم في الأسهم القيادية بعد الانخفاض الكبير لمستويات الأسعار منذ بداية العام.

وعبر صبري عن أسفه لأن "الأسهم القيادية أصبحت مضاربية وهو ما يعني اهتزاز الثقة في السوق."

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 5.6 في المئة وبنك الكويت الوطني 2.9 في المئة وبنك برقان 6.5 في المئة وزين ثلاثة في المئة.