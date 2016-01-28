أسهم السعودية ومصر تختم معاملات الأسبوع على ارتفاع
1300 جمت - ختمت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين بعد صعود أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل.
وقفز المؤشر السعودي 3.2 بالمئة إلى 5880 نقطة وسط صعود كل الأسهم القيادية.
قاد الارتفاعات سهما سابك وصافولا بمكاسب 4.2 بالمئة و8.2 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم المراعي وجرير والأهلي التجاري والراجحي والسعودي الفرنسي وجبل عمر بين 1.5 بالمئة و10.3 بالمئة.
وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.44 بالمئة إلى 5986.8 نقطة.
وسجل سهما جهينة والسويدي أكبر المكاسب على المؤشر بصعود نسبته ستة بالمئة و5.4 بالمئة.
وزادت أسهم المصرية للاتصالات وحديد عز وايديتا والقلعة وسوديك وبايونيرز بين 0.5 و2.5 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم طلعت مصطفى 0.9 بالمئة والتجاري الدولي 0.2 بالمئة والنساجون الشرقيون 2.5 بالمئة والشرقية للدخان وهيرميس 0.6 بالمئة.