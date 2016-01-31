أسواق الأسهم الخليجية ترتفع مدعومة بالنفط والبورصات العالمية

0957 جمت - سجلت أسواق الأسهم الخليجية صعودا حادا في أوائل التعاملات اليوم الأحد مع أحجام تداول قوية وهو ما يشير إلى عودة بعض المستثمرين إلى السوق بعد القفزة التي حققتها أسعار النفط والأسهم العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر سوق دبي 3.1 في المئة إلى 2945 نقطة في الساعة الأولى من جلسة التداول مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 4.3 في المئة.

وقد يواجه المؤشر مقاومة بين 3000 نقطة وذروته في أواخر ديسمبر كانون الأول عند 3189 نقطة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 3.2 في المئة مع صعود سهم الدار العقارية 4.6 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وصعد مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة مع ارتفاع سهم بروة العقارية 3.7 في المئة.

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