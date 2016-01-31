أسهم الكويت تغلق على ارتفاع غير متوقع

0955 دمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الأحد مرتفعا حيث صعد 2.08 في المئة إلى 5114.5 نقطة كما ارتفعت مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.48 في المئة إلى 829.8 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك مستثمرين اشتروا الاسهم القيادية في الأيام الماضية بأسعار متدنية للغاية وهم يحاولون الآن دفع هذه الأسهم لأعلى لبيعها والتصرف فيها من جديد.

ووصف الدليمي هذا الارتفاع بأنه "لم يكن متوقعا." وقال "هناك دخول شامل على عموم الأسهم.. ليس على سهم أو اثنين فحسب وإنما على عدد كبير ومتنوع من الاسهم."

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 2.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 5.3 في المئة وزين 1.5 في المئة وبنك برقان 7.6 في المئة.

وهبطت أسهم فيفا 5.05 في المئة وآبار 9.1 في المئة ومنشآت 1.9 في المئة.

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