مكاسب البنوك والبتروكيماويات تدعم صعود المؤشر السعودي
1309 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الاسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات في ظل موجة صعود لأسواق المنطقة بدعم من صمود أسعار النفط فوق مستوى 30 دولارا للبرميل وانتعاش الأسهم العالمية.
وقفز المؤشر اثنين بالمئة ليغلق على 5996.6 نقطة.
وسجل سهما الراجحي والأهلي التجاري أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 3.11 بالمئة وخمسة بالمئة على الترتيب تلاهما سابك بمكاسب 2.55 بالمئة.
وزادت أسهم جرير وسامبا وبنك الرياض واسمنت ينبع ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 3.1 و9.7 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم صافولا 3.6 بالمئة وينساب 7.5 بالمئة وجبل عمر 1.6 بالمئة والمراعي 1.9 بالمئة والسعودية للكهرباء 1.1 بالمئة.
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1235 جمت - قلصت بورصة مصر معظم مكاسبها المبكرة لتغلق على ارتفاع طفيف اليوم الأحد وسط مبيعات أجنبية وعربية على الأسهم ودعم من مشتريات مؤسسات المال المحلية. يتبع