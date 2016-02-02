أسهم السعودية تغلق منخفضة وصعود قوي لبورصة مصر

1251 جمت - أنهت السوق السعودية تعاملات الثلاثاء على انخفاض تحت وطأة تأثر معنويات المتعاملين بنزول أسعار النفط وغياب المحفزات المحلية الدافعة للصعود فيما سجلت البورصة المصرية صعودا قويا بنهاية اليوم بدعم من مكاسب الأسهم المالية والعقارية.

ونزل المؤشر السعودي 1.9 بالمئة إلى 5874.2 نقطة وهو أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع وتحديدا منذ 14 يناير كانون الثاني.

وقاد النزول سهما سابك وجبل عمر بخسائر 3.6 بالمئة لكل منهما.

كما انخفضت اسهم الأهلي التجاري والراجحي والطيار وجرير ومكة للتعمير والإنماء بنسب تراوحت بين 1.01 و8.4 بالمئة.

في المقابل ارتفعت اسهم بنك البلاد 4.2 بالمئة والمراعي 1.5 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.2 بالمئة والحكير 0.8 بالمئة.

وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 1.7 بالمئة إلى 6008.85 نقطة مسجلا أعلى مستوى في اسبوعين.

وكان محللون قالوا لرويترز إن 6000 نقطة مستوى صعب للمؤشر وهو ما يعني أن الجلسات المقبلة ستكون اختبارا لمدى قوى المؤشر في الثبات فوق هذا المستوى.

وسجل سهما التجاري الدول يوبالم هيلز أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.8 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب.