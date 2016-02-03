المؤشر السعودي يواصل النزول بفعل هبوط النفط

وواصلت أسعار النفط الهبوط لثالث جلسة في التعاملات الاسيوية اليوم الاربعاء بعد أن أظهر تقرير من معهد البترول الامريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت قفزة الاسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من نصف مليار برميل بينما تخطط إيران لزيادة صادراتها بدءا من مارس اذار.