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المؤشر الأردني ينهي الأسبوع على انخفاض

Thu Feb 4, 2016 1:51pm GMT
 
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1320 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض بفعل عمليات بيع في معظم الأسهم وسط قفزة في قيمة التداول نتيجة صفقة داخلية في البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس متراجعا بنسبة 1.11 بالمئة إلى 2126.6 نقطة في حين ارتفعت قيمة التداول إلى 56.7 مليون دينار مقارنة مع 10.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح محلل مالي إن صفقة داخلية في سهم البنك العربي بقيمة 42 مليون دينار رفعت حجم التداول ولكن لم يتم الافصاح عن تفاصيلها حتى الآن.

وأضاف الصالح أن "بورصة عمان شهدت أيضا اليوم عمليات جني أرباح."

وانخفض سهم البنك العربي 1.12 بالمئة إلى 6.13 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 2.8 بالمئة إلى 2.77 دينار.

وتراجع سهم مصفاة البترول 1.6 بالمئة إلى 4.3 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 3.13 بالمئة إلى 2.47 دينار.

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1244 جمت -أنهت أسهم السعودية ومصر تعاملات الاسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين في ظل استمرار صعود النفط وسط ترقب لاجتماع محتمل لكبار منتجي الخام لبحث سبل خفض الإنتاج وهو ما عزز من شهية المخاطر لدى المتعاملين.   يتبع
 