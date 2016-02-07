تراجع الأسهم السعودية صباحا بعد تهاوي أسعار النفط العالمية

0835 جمت - تراجع المؤشر العام للسوق السعودية في بداية معاملات اليوم الأحد بعد تهاوي أسعار النفط العالمية من جديد بعد ارتفاع دام لأسبوعين.

وخسر المؤشر السعودي 0.53 بالمئة ليصل إلى 5941.4 نقطة وتراجع مؤشر البنوك 0.2 بالمئة والبتروكيماويات 0.98 بالمئة.

وأنهى النفط الأسبوع الماضي على هبوط بعد تعاملات متقلبة يوم الجمعة عقب ارتفاعه على مدار أسبوعين متتاليين في ظل تكهنات بشأن اتفاق محتمل بين كبار منتجي الخام قابلتها مخاوف من استمرار تخمة المعروض.

وفقدت أسهم سابك 0.4 بالمئة وبترورابغ 3.1 بالمئة وكيان 0.99 بالمئة وينساب اثنين بالمئة وبتروكيم 3.55 بالمئة وسامبا 1.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم الراجحي 0.99 بالمئة والمراعي 1.45 بالمئة بينما تراجعت أسهم المملكة القابضة 0.9 بالمئة وزين وصافولا 0.8 بالمئة.

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