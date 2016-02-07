الأسهم المصرية والسعودية تغلق منخفضة

1235 جمت - نزلت الأسهم المصرية والسعودية خلال معاملات اليوم الأحد بعد أن هوت أسعار النفط العالمية من جديد عقب ارتفاع دام أسبوعين.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 1.22 بالمئة ليغلق عند 6126.5 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.8 بالمئة ليغلق عند 352.25 نقطة.

وبلغت قيم التداول 263.985 مليون جنيه.

وفي الرياض تراجع المؤشر السعودي 1.29 بالمئة ليغلق عند 5895.8 نقطة ومؤشر البنوك 1.1 بالمئة والبتروكيماويات 1.9 بالمئة.

وخسرت أسهم سابك 1.1 بالمئة وبترورابغ 2.6 بالمئة وسبكيم 4.55 بالمئة وينساب 3.7 بالمئة وزين 0.8 بالمئة وسامبا 1.7 بالمئة.

وفي القاهرة استقرت أسهم بالم هيلز عند 2.34 جنيه دون تغيير عن إغلاق الخميس بعد أن أعلنت الشركة اليوم عن توصية مجلس الإدارة بأول توزيع نقدي في تاريخها عن أرباح 2015.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 0.65 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات المملوكة للملياردير نجيب ساويرس خمسة بالمئة بعد إعلان البنك الأهلي عن دخوله المنافسة مع الشركة للاستحواذ على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال من خلال شركة تابعة له.