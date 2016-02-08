ارتفاع الأسهم السعودية صباحا مع عودة اسعار النفط للصعود اليوم

0841 جمت - صعدت الأسهم السعودية في بداية معاملات اليوم الاثنين بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا لكن التعاملات كانت هزيلة.

وصعد المؤشر السعودي 1.13 بالمئة ليصل إلى 5962.2 نقطة ومؤشر البنوك 1.15 بالمئة والبتروكيماويات 1.8 بالمئة.

وكسبت أسهم سابك 2.6 بالمئة وسبكيم 3.3 بالمئة وبترورابغ والمراعي 1.1 بالمئة وينساب 1.4 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة.

وارتفع النفط في العقود الآجلة اليوم الاثنين في تعاملات محدودة حيث أغلق العديد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد وسط توقعات باستمرار انخفاض مستويات التداول حتى تدلي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين بشهادتها أمام المشرعين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعدت اسهم الراجحي 1.98 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة وزين 1.7 بالمئة وموبايلي 1.3 بالمئة والمملكة القابضة 2.3 بالمئة.

---------------------