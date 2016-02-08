دبي الإسلامي يسعي لنيل الموافقة على زيادة رأس المال الأساسي 750 مليون دولار

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي اليوم الاثنين إنه يسعى للحصول على موافقة المساهمين على رفع سقف أدوات زيادة رأس المال الأساسي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 750 مليون دولار.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إن البنك سينظر في "الموافقة والمصادقة على نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال غير قابلة للتحويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) وذلك لتعزيز كفاية رأسمال البنك."

وأضاف أن الزيادة سترفع الشريحة الأولى من رأس المال - أو رأس المال الأساسي - إلى 2.75 مليار دولار.

ويسعى أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة أيضا إلى الحصول على موافقة المساهمين على تفويض مجلس إدارة البنك لإصدار صكوك و/أو أسهم غير قابلة للتحويل إذا لزم الأمر.

وكان دبي الإسلامي قال الشهر الماضي إنه سيحتاج إلى زيادة رأس المال في 2016 لكنه لم يقرر بعد الطريقة التي سيستخدمها في زيادته.

ويسعى البنك أيضا للحصول على موافقة المساهمين على السماح له بزيادة رأسماله المدفوع بواقع 988.4 مليون درهم (269.11 مليون دولار) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.