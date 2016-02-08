بورصة مصر تقلص مكاسبها بعد صعود قوي بدعم من تسلم المركزي تمويلا صينيا

1240 جمت - قلصت البورصة المصرية مكاسبها في ختام التعاملات اليوم الاثنين بعد صعودها بقوة في بداية الجلسة بدعم من إعلان محافظ البنك المركزي عن استلام البنك 900 مليون دولار من الصين ضمن اتفاق تمويل بمليار دولار وقعه مع البنك الصيني للتنمية في نهاية يناير كانون الثاني.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا 0.79 بالمئة عند 6174.77 نقطة بعدما صعد أكثر من اثنين بالمئة في أوائل التعاملات. وزاد المؤشر الثانوي 0.08 بالمئة لينهي اليوم عند 352.53 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء.

ونقلت صحيفة الأهرام اليوم الاثنين عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله إن البنك تسلم 900 مليون دولار من الصين أمس الأحد.

وأبلغ عامر الصحيفة أن هذا المبلغ سيرفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى "نحو 17.4 مليار دولار لأول مرة منذ عدة أشهر."

وارتفعت أسهم كريدي أجريكوول 5.15 بالمئة وجهينة 1.3 بالممئة والسويدي اليكتريك 1.1 بالمئة والتجاري الدولي 0.4 بالمئة وسيدي كرير للبتروكيماويات 0.2 بالمئة.

في المقابل نزلت أسهم بلتون 6.2 بالمئة وايديتا 5.8 بالمئة وبايونيرز 3.4 بالمئة وحديد عز وسوديك 2.9 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 2.75 بالمئة.