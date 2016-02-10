مؤشر البورصة السعودي يهبط صباحا

0810 جمت - هبط مؤشر البورصة السعودية صباح اليوم الأربعاء متأثرا بتهاوي أسعار النفط ثمانية في المئة في الأسواق العالمية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.25 في المئة إلى 5859 نقطة في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك 0.56 في المئة.

وارتفع قطاع البتروكيماويات 0.21 في المئة بقيادة سهم سابك الذي ارتفع 0.75 في المئة.

وارتفعت أسهم البنك السعودي الهولندي 1.2 في المئة ونماء وصحراء للبتروكيماويات 0.9 في المئة والمملكة 0.5 في المئة وزين 0.8 في المئة.

وهبط سهم حلواني إخوان 0.4 بالمئة رغم ارتفاع أرباح الشركة 26.8 بالمئة في 2015 لتصل إلى 115.1 مليون ريال (30.7 مليون دولار) مقابل 90.8 مليون ريال قبل عام.

وتراجعت أسهم بترورابغ 1.1 في المئة وموبايلي 0.22 في المئة وبنك الرياض 0.5 في المئة وسامبا واحدا في المئة.