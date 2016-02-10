Sat 24 Dec 2016 | 22:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت

Wed Feb 10, 2016 10:28am GMT
 
[-] نص [+]

0955 جمت - انخفضت مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات اليوم الأربعاء مع هبوط الأسواق العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.31 في المئة إلى 5147.8 نقطة كما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.1 في المئة إلى 830.8 نقطة.

وقال المحلل المالي مجدي صبري لرويترز إن هناك عمليات جني أرباح بدأت في السوق طالت حتى أسهم مجموعة الخرافي التي ارتفعت خلال الايام الماضية.

وقال صبري إن هبوط السوق الكويتي يعتبر "معقولا" في ظل انخفاض الأسواق العالمية.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وزين 2.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 في المئة وأجيليتي 2.3 في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 2.6 في المئة والوطنية العقارية 2.3 في المئة وجي اف اتش 3.4 في المئة.

------------------------

  يتبع
 