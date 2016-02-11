مؤشرات البورصة السعودية تهبط صباحا

0812 جمت - هبطت مؤشرات البورصة السعودية صباح اليوم الخميس بقيادة قطاعي البتروكيماويات والبنوك متأثرة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وهبطت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل زيادة قياسية للمخزونات الأمريكية في نقطة تسليم الخام في كاشينج والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي في الوقت الذي قال فيه بنك جولدمان ساكس إن الأسعار ستظل منخفضة وغير مستقرة حتى النصف الثاني من العام.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.2 في المئة إلى 5820 نقطة. كما هبط مؤشر قطاع البنوك 0.22 في المئة ومؤشر قطاع البتروكيماويات 0.6 في المئة.

وانخفضت أسهم صافولا 1.9 في المئة مصرف الراجحي 0.5 في المئة وساب 2.4 في المئة.

وتراجعت أسهم سابك في مستهل الجلسة 0.75 في المئة وزين 0.8 في المئة والمملكة 0.5 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم اتصالات وينساب ومصرف الإنماء 0.4 في المئة وبنك الرياض وسبكيم 0.5 في المئة.