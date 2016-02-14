مقدمة 1-نمو أرباح أبوظبي الإسلامي 16.6% في الربع/4 وزيادة التوزيعات

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أبوظبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نمو صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 16.6 بالمئة في حين أعلن البنك عن زيادة طفيفة في التوزيعات النقدية لعام 2015.

ويأتي ذلك في إطار نتائج أعمال متباينة للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من 2015 حيث حقق بنكا الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي نموا قويا في الأرباح بينما سجلت بنوك أبوظبي الوطني والمشرق والاتحاد الوطني هبوطا في الأرباح.

وقال أكبر بنك إسلامي بإمارة أبوظبي في بيان للبورصة إنه حقق 477.4 مليون درهم (130 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 409.6 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

كانت بلتون المالية توقعت أن تبلغ الأرباح العائدة إلى المساهمين 399 مليون درهم.

وبالنسبة لعام 2015 بأكمله قال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه حقق صافي ربح بلغ 1.93 مليار درهم بزيادة 10.5 في المئة عن 2014.

وبلغ صافي أصول تمويل العملاء 78.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة 7.4 في المئة عن العام الذي سبقه بينما نمت ودائع العملاء 12 في المئة إلى 94.9 مليار درهم.

ورغم ذلك لا يزال البنك حذرا بشأن النمو في 2016 نتيجة ضغوط التنافسية على هوامش الإئتمان. وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في البيان "نتوقع نموا يسيرا في أصول تمويل العملاء...".

وارتفعت مخصصات الإئتمان والاستثمار 39.5 في المئة إلى 249.3 مليون درهم في الربع الأخير مقارنة مع الفترة المماثلة من 2014.

واقترح مجلس إدارة أبوظبي الإسلامي توزيعا نقديا بنسبة 24.27 بالمئة لعام 2015 حسبما أضاف البيان أي بما يعادل 0.2427 درهم للسهم. كان توزيع 2014 بلغ 0.2334 درهم للسهم.