المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط نزول معظم الأسهم القيادية

1320 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات الأحد وسط نزول معظم الأسهم القيادية بصدارة البنوك.

وخسر المؤشر 1.82 بالمئة ليغلق عند 5558 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها انخفض 153 سهما فيما ارتفع 14 سهما فقط.