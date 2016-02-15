مكاسب البنوك تدعم صعود المؤشر السعودي بعد رفع نسبة القروض إلى الودائع

0841 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك بعدما رفعت مؤسسة النقد نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز النمو.

وصعد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 5623.4 نقطة.

وقاد الصعود أسهم البنوك التي ارتفع مؤشرها 1.7 بالمئة بصدارة الراجحي وسامبا اللذين قفزا 2.4 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

وقالت مصادر مصرفية أمس الأحد لرويترز إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفعت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 90 في المئة من 85 في المئة في إطار السعي لتخفيف شح السيولة في النظام المصرفي.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار "هذه خطوة جيدة لتحفيز النمو إذ أن معدل نمو الودائع بنهاية عام 2015 بلغ 1.5 بالمئة وهو أقل مستوى منذ 2011 بينما سجل معدل نمو القروض 8.2 بالمئة خلال نفس الفترة.

وقال "يسعى البنك المركزي لإفساح مجال أوسع للبنوك للإقراض في وقت تظهر فيه بوادر شح السيولة."

وزادت أسهم صافولا وسابك والإنماء والسعودي الفرنسي وينساب بنسب تراوحت بين 1.2 و5.4 بالمئة.