إعادة-مكاسب التجاري الدولي تدعم صعود المؤشر المصري صباحا

(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

0915 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صباح تعاملات الاثنين مدعوما بمكاسب أسهم البنك التجاري الدولي بعد الموافقة على بيع وحدة تابعة له لشركة تابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

وقال البنك التجاري الدولي مصر أكبر البنوك المدرجة في البورصة اليوم الاثنين إنه وافق على عرض شركة أوراسكوم للاتصالات التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لشراء بنك الاستثمار سي.آي كابيتال المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه (118 مليون دولار).

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.8 بالمئة إلى 5797.4 نقطة.

وسجل سهم التجاري الدولي أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.7 بالمئة.

وقال وائل عنبة من الاوائل لإدارة المحافظ المالية "تاثير الخير سيكون إيجابي على السوق وخاصة التجاري الدولي الذي ستظهر نتائج الصفقة على أرباحه خلال الربع الأول من هذا العام."

ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي لم يتراجع سوى سهم واخد هو عامر جروب بخسائر 2.9 بالمئة فيما استقرت أربعة أسهم دون تغيير وارتفعت الأسهم الأخرى.