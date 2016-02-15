المؤشر الأردني يغلق على ارتفاع

1330 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم ريادية مثل البنك العربي والبوتاس العربية وسط تداولات سيطرت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.29 بالمئة إلى 2127.25 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.9 مليون دينار مقارنة مع 9.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن معظم تداولات اليوم كانت تحركات لصغار المضاربين إلى جانب بعض الشراء الانتقائي في أسهم قيادية.

وأضاف مصطفى "لا يوجد عمق في البورصة مع ضعف السيولة."

ارتفع سهم البوتاس العربية 4.85 بالمئة إلى 19.86 دينار وسهم البنك العربي 0.64 بالمئة إلى 6.25 دينار.

وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.39 بالمئة إلى 2.53 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.12 بالمئة إلى 0.92 دينار.