أسهم السعودية ترتفع بعد قرار المركزي وأداء جيد لمعظم الأسواق

من أندرو تورشيا

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية بقوة اليوم الاثنين بعدما رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي سقف القروض إلى الودائع بينما أبلت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة بلاء حسنا في ظل تعافي الأسواق العالمية.

وقرر المركزي السعودي الذي يسعى لتخفيف شح السيولة بسبب هبوط أسعار النفط زيادة نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 90 بالمئة من 85 بالمئة حسبما ذكرته مصادر مصرفية لرويترز.

ولاقت الخطوة ترحيبا باعتبارها تأتي في إطار جهود السلطات لدعم الاقتصاد وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 2.1 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.4 بالمئة مع صعود سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.1 بالمئة. وارتفع سهم دار الأركان للتطوير العقاري 2.3 بالمئة.

لكن سهم الأسمنت العربية هبط 1.8 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها اقترحت توزيعات أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2015 بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم في العام السابق.

ودعمت الأسهم العقارية بورصة قطر بعدما حققت المتحدة للتنمية أرباحا قوية وارتفع سهمها 6.7 بالمئة في أعلى حجم معاملات له منذ يوليو تموز الماضي وكان الأكثر تداولا في السوق.