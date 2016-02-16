المؤشر السعودي يرتفع صباحا مدعوما بمكاسب النفط

0840 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء مدعوما بصعود النفط في ظل تكهنات بأن يتوصل كبار منتجي النفط لاتفاق بشأن خفض الإنتاج لدعم أسعار الخام.

وقفز سعر خام برنت دولارين إلى 35.39 دولار للبرميل مع بدء اجتماع مغلق في الدوحة لوزراء نفط السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا.

لكن النفط قلص مكاسبه عقب اختتام الاجتماع واعلان الوزراء الاتفاق على تجميد الانتاج عند مستويات يناير.

وصعد المؤشر 2.4 بالمئة إلى 5831 نقطة بدعم من أسهم البتروكيماويات والبنوك التي قفز مؤشراها الفرعيان نحو ثلاثة بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها ارتفع 166 سهما واستقر سهم واحد دون تغيير فيما لم يتراجع أي من الأسهم بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش.

وقاد الصعود سهما الراجحي وسابك بمكاسب 2.4 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.