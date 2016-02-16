أسهم السعودية ومصر تغلق مرتفعة

1319 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين.

وصعد المؤشر السعودي 0.9 بالمئة إلى 5740 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.4 مليار ريال بعد الإعلان عن اتفاق السعودية وقطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج‭ ‬النفط عند مستويات يناير كانون الثاني في خطوة تهدف لدعم أسعار الخام.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها في السوق السعودية ارتفع 103 أسهم وتراجع 49 سهما فيما استقر 15 سهما دون تغيير.

وقاد الارتفاعات سهما صافولا وسابك بمكاسب 5.4 بالمئة و1.5 بالمئة.

وزادت أسهم جبل عمر وجرير والراجحي والأهلي التجاري والاسمنت السعودية والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.5 و3.5 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم مكة للتعمير 4.8 بالمئة والمراعي 1.6 بالمئة والإنماء والعربي الوطني 0.8 بالمئة والسعودي الهولندي 2.2 بالمئة.

وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 1.6 بالمئة بدعم من مكاسب أسهم التجاري الدولي الذي ارتفع 1.8 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي منذ الإعلان عن بيع وحدة السسمسرة التابعة له سي.آي كابيتال للملياردير المصري نجيب ساويرس.

وارتفعت اسهم مدينة نصر للإسكان وجلوبال تليكوم وكريدي اجريكول وهيرميس وسوديك وايديتا واوراسكوم تليكوم وبايونيرز وبالم هيلز وإعمار مصر بنسب تراوحت بين 0.5 و4.5 بالمئة.