مؤشرات بورصة الكويت تنهي الأسبوع على انخفاض

0940 جمت - أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع على انخفاض اليوم الخميس حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.01 في المئة إلى مستوى 822.9 نقطة كما هبط المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة إلى 5141 نقطة.

وقاد سهم أمريكانا موجة الهبوط حيث خسر 4.4 في المئة ليغلق عند 2.18 دينار.

وهبطت أسهم المباني 2.3 في المئة وزين 1.4 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبنك الخليج وبيتك واحدا في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم فيفا 2.25 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة والصناعات الوطنية 1.8 في المئة وبنك وربة 2.3 في المئة.

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0922 جمت - تجاهل مؤشر سوق الأسهم السعودي خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة وارتفع صباحا مدعوما بصعود معظم الأسهم القيادية على خلفية ارتفاع اسعار النفط.