بورصات الخليج تتراجع في التعاملات المبكرة

0714 جمت - تراجعت البورصات الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الأحد بعد انخفاض أسعار النفط يوم الجمعة وسط انحسار الآمال بالتوصل لاتفاق بين كبار منتجي النفط لخفض الإنتاج.

ونزل مؤشر سوق دبي المالي 0.2 بالمئة بعد 45 دقيقة متأثرا بخسارة سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة.

رغم ذلك صعد سهم أرابتك للمقاولات 3.7 بالمئة بعدما أعلنت تسجيل خسائر صافية بقيمة 360 مليون درهم (98.02 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسائر بقيمة 94.4 مليون درهم قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تسجل الشركة خسائر صافية بقيمة 123.6 مليون درهم في الربع الأخير من 2015. ويبدو أن ما شجع المستثمرين كان تراجع الخسائر الفصلية عن 994.8 مليون درهم خسائر في الربع الثالث من 2015.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة وسط تداولات ضعيفة على عدد من الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والعقارات.

وفي قطر نزل مؤشر البورصة 0.3 بالمئة. وانخفض سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.1 بالمئة.