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المؤشر السعودي يرتفع للجلسة الخامسة

Sun Feb 21, 2016 8:36am GMT
 
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0812 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد مواصلا المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي إذ عزز أداء أسهم البنوك أداء السوق رغم هبوط أسعار النفط مجددا.

وهبط سعر النفط الخام أربعة بالمئة يوم الجمعة وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار المخاوف من تخمة الإمدادات بعد زيادة قياسية للمخزونات الأمريكية رغم الحديث عن خطة للتنسيق بين المنتجين لتجميد مستويات الإنتاج.

وصعد المؤشر 0.23 بالمئة إلى 5898.02 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وموبايلي بمكاسب 0.5 بالمئة و2.02 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم معادن والطيار والاتصالات السعودية وبنك البلاد واسمنت اليمامة وسبكيم بين 0.8 و1.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم جبل عمر 1.04 بالمئة والأهلي التجاري 0.5‭‭ ‬‬بالمئة وينساب 1.6 بالمئة والاسمنت السعودية 0.9 بالمئة وسافكو 0.8 بالمئة وكيان 1.01 بالمئة.

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  يتبع
 