هبوط الأسهم الممتازة يدفع بورصات الخليج نحو الانخفاض

0735 جمت - تراجعت بورصات الأسهم في دول الخليج صباح اليوم الخميس مع انخفاض الأسهم الممتازة حيث تركز التداول في دبي على الأسهم المتقلبة التي يفضلها المتعاملون المحليون.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.4 في المئة في الدقائق الأولى لبدء الجلسة لكنه بدد مكاسبه وانخفض 0.1 في المئة بعد 90 دقيقة. وواصل سهم دريك آند سكل اجتذاب تداول كثيف حيث ارتفع 1.2 في المئة وارتفع بأكثر من 30 في المئة منذ الأول من فبراير شباط. لكن سهم شركة ارابتك العقارية هبط 0.9 في المئة بعد ارتفاعه في بداية التداول.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي في البداية 0.1 في المئة في تداول هادئ لكنه فشل في الحفاظ على مكاسبه بسبب الاقبال على بيع أسهم البنوك وتراجع 0.1 في المئة

وكانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تداولا حيث ارتفع سهما ميثاق للتأمين وإشراق العقارية بأكثر من 1.5 في المئة لكل منهما.

وانخفض مؤشر بورصة الدوحة 0.2 في المئة بسبب انخفاض الأسهم الممتازة. وهبط سهما قطر للصناعات وبنك قطر الوطني اللذان يشكلان معا خمسي القيمة السوقية الإجمالية 4.1 في المئة و0.4 في المئة.

وصعد سهم قطر للملاحة 1.0 في المئة على الرغم من إعلان شركة شحن البضائع أمس الأربعاء انخفاض صافي الربح في الربع الرابع من العام الماضي 40.3 في المئة ليصل إلى 136.4 مليون ريال (37.5 مليون دولار أمريكي). وتوقع محللون في كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تحقق قطر للملاحة أرباحا قدرها 238 مليون ريال. وارتفع سهم قطر للملاحة بأكثر من 6 في المئة منذ الأول من فبراير.