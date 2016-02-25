المؤشر الأردني ينهي الأسبوع على ارتفاع طفيف

1320 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 2115.45 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.5 مليون دينار مقارنة مع 7.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال أسعد الديسي محلل مالي إن حركة التداول في البورصة تقتصر على صغار المضاربين وسط غياب المحفزات لدخول مستثمرين جدد.

وأضاف الديسي "الوضع في البورصة غير مشجع والترقب سيد الموقف."

وارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.28 بالمئة إلى 3.4 دينار وسهم البوتاس العربية 0.52 بالمئة إلى 19.2 دينار.

وانخفض سهم مصفاة البترول 0.46 بالمئة إلى 4.28 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.65 بالمئة إلى 2.37 دينار.