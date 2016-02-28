Sat 24 Dec 2016 | 22:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط صعود شبه جماعي للأسهم

Sun Feb 28, 2016 1:16pm GMT
 
[-] نص [+]

1304 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع وسط صعود غالبية الأسهم في ظل ارتفاع معنويات المتعاملين بصعود النفط إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.

وزاد المؤشر 1.94 بالمئة إلى 6092.01 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم سابك بمكاسب 2.4 بالمئة.

وزادت أسهم جرير والمراعي والسعودي الفرنسي وينساب والراجحي وجبل عمر وسبكيم بين 0.5 و7.6 بالمئة.

ولم يتراجع بنهاية التعاملات سوى الاسسمنت السعودية واسمنت القصيم بخسائر 0.8 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.

-----------------

‭‭1250‬‬ جمت - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية مرتفعة اليوم الأحد في ظل موجة ارتفاعات تشهدها أسواق المنطقة لاسيما بورصات الخليج.   يتبع
 