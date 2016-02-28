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البورصة الأردنية تستقر وسط مضاربات

Sun Feb 28, 2016 1:28pm GMT
 
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1325 جمت - أنهت البورصة الأردنية التعاملات دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار سيطرة المضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.02 بالمئة إلى 2115.96 نقطة في حين بلغت قيمة التداولات 8.2 مليون دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح المحلل المالي إن التداول في البورصة ضعيف ويغلب عليه المضاربات.

وأضاف "قيمة التداول الحقيقية ليست مرتفعة ومعظمها تحويلات داخلية."

وارتفع سهم البنك العربي 0.98 بالمئة إلى 6.15 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.1 بالمئة إلى 2.42 دينار.

وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 2.18 بالمئة إلى 2.69 دينار.

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  يتبع
 