أرابتك تصعد ببورصة دبي والأسهم القيادية تهبط بسوقي قطر وأبوظبي

0719 جمت - دفع سهم أرابتك بورصة دبي للصعود في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بما شجع المستثمرين على شراء أسهم الشركات المتوسطة بينما نزلت بورصتا أبوظبي وقطر بفعل الإقبال على بيع الأسهم القيادية.

وقفز سهم أرابتك ثمانية بالمئة في الساعة الأولى من جلسة التداول ليعوض معظم خسائره التي تكبدها أمس الأربعاء وبلغت 9.1 بالمئة.

ويشهد سهم أرابتك تقلبات شديدة في تداولات بغرض المضاربة منذ أن أظهرت بيانات البورصة مطلع هذا الأسبوع أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة حسن اسميك رفع حصته في الشركة إلى 11.91 بالمئة من 11.81 بالمئة وإن كانت حصته لم ترتفع منذ ذلك الحين.

وصعد سهم أملاك للتمويل المتخصصة في الاستثمار الإسلامي 3.1 بالمئة بينما قفز سهم جي.إف.اتش المالية 3.8 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 0.1 بالمئة مع نزول أسهم اتصالات 0.6 بالمئة ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.3 بالمئة.

وفي الدوحة انخفض مؤشر البورصة 0.2 بالمئة مع هبوط أسهم بنك قطر الوطني والخليج الدولية للخدمات 1.1 و4.7 بالمئة على الترتيب.