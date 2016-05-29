البورصة الأردنية تغلق مستقرة

1225 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار سيطرة المضاربات في أسهم صغيرة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد مرتفعا بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2107.75 نقطة في حين بلغت قيمة التداول سبعة ملايين دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن مؤشر بورصة عمان يشهد تذبذبا نسبيا ولكنه يحافظ على مستواه فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة.

وأضاف المعشر "المضاربات تسيطر على التداول للأسف."

وانخفض سهم مصفاة البترول 1.28 بالمئة ليغلق على 4.61 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.54 بالمئة إلى 3.68 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية بنهاية الجلسة 1.38 بالمئة إلى 2.2 دينار وسهم البنك العربي 0.95 بالمئة إلى 6.33 دينار.

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