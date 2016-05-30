البورصة المصرية تغلق على تباين في الأداء

1230 جمت - أغلقت البورصة المصرية اليوم الاثنين على تباين في الأداء حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الثانوي ارتفاعا طفيفا.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.44 بالمئة في نهاية التعاملات إلى 7452.88 نقطة وقاد الهبوط سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) الذي هوى 5.88 بالمئة وسهم إيديتا الذي نزل 3.58 بالمئة في حين انخفض سهم حديد عز 2.05 بالمئة.

غير أن سهم النساجون الشرقيون قفز 2.22 بالمئة وهيرميس القابضة 1.73 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.73 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.91 بالمئة.

وأكدت مؤسسة فيتش تصنيفها لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن الحوادث الأمنية "وجهت ضربة" لإيرادات السياحة في 2015-2016 .

وتتوقع فيتش ارتفاع اجمالي الدين الخارجي على مصر إلى نحو 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 .

وصعد سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة اليوم الاثنين نمو صافي أرباحها 46.8 بالمئة في الربع الأول من العام.