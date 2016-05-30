بورصات الخليج تتراجع وسط موجة بيع واسعة مع نزول النفط عن 50 دولارا

من سيلين أسود

دبي 30 مايو أيار (رويترز) - هبطت أسواق الأسهم الخليجية في ظل موجة بيع واسعة اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد انخفاض أسعار النفط. وتراجعت البورصة المصرية مع تخارج صناديق أجنبية من مراكز.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 11 أبريل نيسان قبل أن تعلن المملكة خططا لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على إيرادات النفط. وأغلقت 88 في المئة من الأسهم في السوق على انخفاض.

وشكلت أسهم البتروكيماويات أكبر ضغط على المؤشر مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 في المئة لتبلغ خسائره ثلاثة في المئة منذ أن نزلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت عن 50 دولارا للبرميل.

وأخفقت أسهم البنوك في التمسك بمكاسبها المبكرة إذ تراجع مؤشر القطاع 0.4 في المئة. وانخفض سهم البنك السعودي الفرنسي 2.5 في المئة مسجلا خسائر في ست جلسات من الجلسات السبع السابقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة منهيا خمس جلسات من المكاسب مع افتقار المستثمرين إلى ما يحفزهم على بناء مزيد من المراكز.

وهبط سهم إعمار العقارية 2.2 في المئة بينما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 4.1 في المئة بعدما كان أكبر الرابحين أمس الأحد.

وبدد المؤشر العام لسوق أبوظبي مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.9 في المئة في أكثف تداولاته خلال سبعة أسابيع. وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 في المئة وسهم بنك الخليج الأول اثنين في المئة ويشكل السهمان معا خمس إجمالي قيمة السوق.