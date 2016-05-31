زيادة قيمة التداولات في بورصة الكويت والمؤشر الرئيسي يغلق مرتفعا

0940 جمت - ارتفعت قيمة التداولات في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء وبلغت 15.7 مليون دينار وهي أعلى بشكل لافت من القيمة المعتادة التي تدور غالبا حول عشرة ملايين دينار.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.4 في المئة ليصل إلى 5400.3 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06 في المئة إلى 826.2 نقطة.

وارتفعت أسهم أريد 7.1 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة والكويتية للاستثمارات 2.3 في المئة والمزايا 1.7 في المئة.

في حين هبطت أسهم المباني 1.3 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.02 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.04 في المئة.

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0905 جمت - ارتفعت الأسهم المصرية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شرائية على الأسهم القيادية وتنفيذ صفقة على نحو 14 بالمئة من أسهم إيديتا للصناعات الغذائية.